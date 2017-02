De 39-jarige Pool werd vanochtend veroordeeld tot 18 maanden cel, met uitstel, een boete van 2.400 euro en drie jaar rijverbod. Hij krijgt zijn rijbewijs pas terug als hij slaag in een aantal proeven.

De drie andere inzittenden van de bestelwagen krijgen allen tien maanden met uitstel. Zij stonden terecht voor schuldig verzuim. "Na het verkeersongeval was het duidelijk dat ze geen verkeersbord hadden geraakt, maar wel een fietser. Het was ook duidelijk dat het een zware klap was. De ene helft van de voorruit was helemaal verbrijzeld en er was schade aan de carrosserie van de bestelwagen", schetste de rechter de situatie.

Het argument van de passagiers - dat ze in shock waren en dat daardoor hun vrije wil verhinderd was - werd door de rechtbank niet gevolgd. "De bestuurder bood de passagiers meermaals de kans om het voertuig te verlaten en het slachtoffer te helpen. Dat hijzelf dat in de eerste plaats niet deed is laf en getuigt van een volstrekt gebrek aan respect voor andermans fysieke integriteit", aldus nog de strafrechter, die wel rekening hield met het blanco strafblad van de beklaagden.

Op burgerlijk gebied wordt het dossier verder behandeld op 16 maart.