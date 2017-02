"Wij kennen onze havens op ons duimpje omdat we er dagelijks komen. In de geneeskunde heb je ook specialisten die in hun gebied uitmunten. Dit plan is bijzonder inefficiënt."

AvK spreekt van een lineaire hervorming waarbij de kustloodsen niet gehoord worden. "We zijn met weinigen aan de kust en alle focus wordt de laatste tijd op Antwerpen gelegd. We voelen ons daar het slachtoffer van. Door onze kleine schaal worden we amper gehoord in de discussie." Concreet pleit AvK dat het kustkorps uit de hervorming wordt gehaald.

Yves Verspreet van de Beroepsvereniging van Loodsen treedt de kustloodsen bij. Ook hij geeft aan dat de problematiek in Antwerpen helemaal anders is dan die aan de kust. "De loodsen willen zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de brug en hun ervaring blijven bijschaven, zeker met de huidige schaalvergroting en de komst van grotere boten. Door de multi-inzetbaarheid en multivalentie dreigen loodsen uren door te brengen in een taxi tussen twee havens."