"Het was een kleine brand die snel onder controle was", vertelt burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne. "Er was hevige rookontwikkeling, bijgevolg hebben we het appartement volledig moeten evacueren. De brand is vermoedelijk kwaadwillig opzet. Maar er zijn camerabeelden dus we zullen de vermoedelijke dader kunnen identificeren."

Rond 2 uur vannacht mocht iedereen weer naar huis.