Een gemaskerde en gewapende man drong rond sluitingsuur De Vleeshalle langs de Stasegemsesteenweg in Kortrijk binnen. Toen een werknemer de zaak binnenstapte, begon de overvaller te schieten.

De werknemer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar is ondertussen stabiel. Alle andere aanwezigen verkeerden in shock.

De overvaller is zonder buit gevlucht. De politie is op zoek naar hem. De Vleeshalle is volledig afgezet door de politie, het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek.