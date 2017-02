Auteur: Hanne Decré

Hanne Decré Een zeventienjarig meisje heeft in Roeselare op straat het leven gered van een bejaarde vrouw die een hartstilstand had. Ze kon de vrouw reanimeren dankzij de kennis die ze had opgedaan tijdens een EHBO-cursus op school. Zonder haar tussenkomst, zou de 80-jarige vrouw het niet gehaald hebben, zeggen de dokters.