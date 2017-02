Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras. De autopsie bracht aan het licht dat de jonge vrouw in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht.

De politie tast voorlopig in het duister over wat er precies gebeurd is met de jonge vrouw tijdens een avondje uit met haar vriend. Die vriend werd dinsdag net als vier andere verdachten opgepakt, maar mocht snel terug beschikken.

De speurders beschikken al over heel wat camerabeelden, maar is nog op zoek naar bijkomende beelden van die bewuste nacht. De zoektocht richt zich vooral op bewakingsbeelden van particulieren en handelszaken. "Vooral de regio tussen de Nederlandse grens en de grens met de buurgemeente Zeebrugge enerzijds en het gebied gelegen tussen het strand en de assen N34 Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan", meldt het persbericht.

Aan mensen die over camerabeelden beschikken, wordt gevraagd om die beelden te vrijwaren en zich te melden bij de politie op 0800/30300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu. De speurders zullen dan zelf contact opnemen om de beelden op te halen.