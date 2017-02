Auteur: Ludwig De Wolf

Ludwig De Wolf Ieper is in rouw na het overlijden van klaroenblazer Antoine Verschoot (91). Verschoot blies meer dan 60 jaar lang de "Last post" onder de Menenpoort. "Hij blies de "Last post" meer dan 15.000 keer en raakte zo bekend in binnen- en buitenland", meldt de burgemeester van Ieper, Jan Durnez.