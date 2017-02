Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari teruggevonden onder het terras van een brasserie ter hoogte van de Marie-Joséstraat. Het is nog steeds niet duidelijk wat de vrouw uit Roeselare precies overkomen is, maar uit de autopsie bleek dat ze in de nacht van zaterdag op zondag met geweld om het leven was gebracht.

De jonge vrouw bracht die bewuste avond met haar vriend door in een café in Knokke. Van daaruit zou ze alleen vertrokken zijn, maar het blijft momenteel erg onduidelijk wat er daarna met haar gebeurd is. Dinsdag werd haar vriend opnieuw verhoord door de speurders. Volgens zijn advocaat bevestigde hij de verklaringen die hij eerder al had afgelegd. Na verhoor mocht de man beschikken.

Vier andere mensen werden eveneens ondervraagd, maar het is niet duidelijk hoe zij mogelijk bij het dossier zouden kunnen betrokken zijn. Ook zij mochten na het verhoor terug naar huis.