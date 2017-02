Uit protest legde het personeel gisteren spontaan het werk neer. Vandaag stapten de Bombardier-medewerkers in groep naar het stadhuis van Brugge om er hun zaak te bepleiten. Ze willen dat de politiek druk uitoefent op de directie van het bedrijf.

"Bombardier heeft het order voor de dubbeldekstreinen gekregen en wil de productie naar Crespin (de Franse vestiging, red.) overhevelen", legt arbeider Johan Decorte uit. "Wij willen dat voorkomen. Dat is ons product, we willen dat hier maken."

"En dan is er nog de tram voor De Lijn. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er hier aan de kust een Spaanse tram zou rijden, terwijl er op 15 km van de kust een fabriek is. We zijn al bezig met de productie, we moeten ze hier behouden."