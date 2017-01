Zwarte dozen steken niet alleen in vliegtuigen, steeds vaker zitten ze ook in personenwagens. Zo ook in een Volvo en een Porsche die in juni vorig jaar in de buurt van Diksmuide frontaal met elkaar in botsing kwamen. Een vrouw op de passagierszetel van de Porsche overleefde het ongeval niet.

De beide bestuurders raakten zwaargewond en kunnen zich niks herinneren. Er waren ook geen getuigen. De ware toedracht van het ongeval is mogelijk wel te verklaren aan de hand van de zwarte dozen of Event Data Recorders (EDR's).

Die EDR's registreren onder meer de snelheid en de stuurbewegingen vlak voor een crash. De rechter in Veurne heeft beslist die gegevens te gebruiken om de aansprakelijkheid vast te stellen, een primeur in ons land.