In Oostkamp worden al enige tijd werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er maar twee van de drie rijstroken beschikbaar zijn. Omstreeks 13.30 uur is een vrachtwagen geladen met veevoeder gebotst tegen de signalisatievoertuigen die automobilisten waarschuwen voor de werkzaamheden.

De trekker van de inrijdende vrachtwagen vloog in brand. De bluswerken zijn volop bezig. De snelweg is volledig afgesloten door de brand. De brandweerkorpsen van Torhout, Oostkamp en Ruiselede zijn ter plaatse, net als politie en ambulance. Er staat een lange file.

De hinder zal nog uren aanhouden, want er moeten drie vrachtwagens worden weggesleept. Het Vlaams Verkeerscentrum geeft automobilisten de raad om de E40 tussen Brugge en Gent voorlopig volledig te vermijden en om te rijden via de E403 en de E17 en de lokale wegen in de buurt van Oostkamp en Ruddervoorde te mijden, want ook daar loopt alles vast.

De E40 is even geopend voor de automobilisten die geblokkeerd stonden tussen Brugge en de plaats van het ongeval, maar is nu weer afgesloten.