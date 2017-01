De verdwijning van de jongen wordt door de politiediensten en de Cel Vermiste Personen beschouwd als onrustwekkend. Vrijdagnacht ging hij op stap met een goede vriend. Onder invloed van drank en drugs wilden ze een bezoekje brengen aan een woonboot. Daar zijn ze nooit aangekomen: de ene jongen werd de volgende ochtend slapend op een andere boot aangetroffen, zonder goed te weten wat er de avond voordien gebeurd was. Van zijn vriend ontbrak elk spoor.

In de loop van zondag werd in en langs het water een grote zoekactie opgezet. Door de invallende duisternis moest de operatie in de vooravond worden stilgelegd. Bij een zoekactie aan de Kruisvest is vanmorgen rond 11 uur het lichaam van een man uit het water gehaald.

"Er wordt momenteel onderzocht of het om de vermiste jongeman gaat. We betreuren het dat er al zoveel over geschreven is, terwijl er nog geen zekerheid is over de identiteit van het slachtoffer", aldus Céline D'Have van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge.