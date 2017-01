Afgelopen jaar bracht Animal Rights undercoverbeelden naar buiten uit de twee nertsenfokkerijen. In Langemark filmden ze verwaarloosde en gewonde nertsen in de vervuilde fokkerij. In Laarne werden brutale nertsenvergassing op beeld vastgelegd. In 2014 werd een verbod op nertsenhouderij aangekondigd. Twee jaar later is dat nog niet doorgevoerd en trekken de actiegroepen aan de alarmbel. Een honderdtal demonstranten vatte met spandoeken en borden post in de Groenestraat in Langemark.

"Er moet dringend werk van gemaakt worden", meent Nadine Lucas, voorzitster van Animal Rights. "Er is onlangs wel een studie gemaakt, maar wij begrijpen niet dat het twee jaar moet duren om een onderzoek te doen. Dat gaat over de compensaties die de nertsenkwekers zouden krijgen als ze hun bedrijf moeten sluiten." Animal Rights verzamelde ondertussen ook 35.000 handtekeningen van mensen die een totaalverbod steunen.

Vorig jaar werd een soortgelijke actie gevoerd. In juni legde de kweker de boeken neer, maar afgelopen december begon hij opnieuw. "Aan de buitenkant is het wat opgeruimd, de afsluitingen zijn in orde gemaakt, maar binnenin verandert het niet", weet Lucas. "Het is een algemene trend die we zien in de bontindustrie. En voor wat? Een kledingstuk... Dat kan niet!"

Ook Gaia-boegbeeld Michel Vandenbosch tekende present. "In Nederland zijn er 165 nertsenbedrijven. Het laatste daarvan moet de deuren sluiten in 2024. Dan moet dat toch mogelijk zijn voor amper 17 fokkerijen in Vlaanderen ook?", vraagt Vandenbosch zich hardop af. "Als minister van Dierenwelzijn heeft Ben Weyts (N-VA) de plicht om een einde te maken aan dit lijden."