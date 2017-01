De aflevering die de Izegemnaar won, werd in oktober vorig jaar al opgenomen. Al die tijd moest hij zijn zege geheim houden, omdat hij een Verschwiegenheitsklausel (een geheimhoudingsclausule) had moeten ondertekenen. Maar dinsdag was het dan zover. "Er was een public viewing in Izegem, en op televisie komen is toch wel een beetje een jongensdroom die uitkomt. Achteraf was er dan nog een after-quizparty."

Marc Vanacker is trouwens nog niet uitgespeeld. "Ik zou kunnen stoppen op een hoogtepunt, maar ik doe het zo graag. "Alleen Kamte Kan U Redden"(een zondagavondquiz op Eén, nvdr.) zie ik bijvoorbeeld nog zitten." Al blijft op televisie quizzen ook voor Vanacker spannend. "Het is even spannend als strafschoppen in het voetbal." Maar op het einde winnen... de West-Vlamingen.