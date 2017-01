"We vernemen uit de pers dat er bij de federale gerechtelijke politie een confrontatie geweest is tussen Roger Vangheluwe en iemand die klacht indiende voor seksueel misbruik", meldt het bisdom Brugge. "We zijn mee vragende partij om duidelijkheid in deze zaak te scheppen. En we blijven als kerk, met de opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie, klaarstaan om slachtoffers nabij te zijn, ook als blijkt dat de feiten voor het gerecht verjaard zijn."

Oud-bisschop van Brugge en kardinaal Jozef de Kesel bracht, als opvolger van Roger Vangheluwe, een ommezwaai in het bisdom teweeg. Zo werden verschillende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Ook de nieuwe bisschop van Brugge, Lode Aerts, wil die lijn doortrekken en lessen trekken uit het verleden om ervoor te zorgen dat dergelijke feiten niet meer kunnen gebeuren in de toekomst.