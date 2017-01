Het lichaam van het slachtoffer bevond zich onder het terras van een brasserie ter hoogte van de Marie-Joséstraat. Het is nog steeds niet duidelijk wat de vrouw uit Roeselare precies overkomen is. Uit de eerste vaststellingen blijkt wel al dat ze vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag overleed.

De autopsie die vanmorgen werd uitgevoerd, wijst volgens het Brugse parket in de richting van een "gewelddadig overlijden door tussenkomst van derden". Op vraag van de onderzoeksrechter wordt over de precieze doodsoorzaak niet gecommuniceerd.