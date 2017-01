In maart 2016 is een filmpje opgedoken van de jongen achter het stuur van de Porsche Cayenne. Hij haalde in de bebouwde kom in Jabbeke een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur. Uit de beelden blijkt ook dat de vader zijn zoon aanzet om harder te rijden. De moeder zit op de achterbank en grijpt niet in.

In hun verhoor beweren de ouders dat het om een oud filmpje gaat, waardoor de feiten verjaard zouden zijn. Door het beeld te verduidelijken komt op de achtergrond echter op een bouwvergunning een datum in beeld. Op die manier kunnen de speurders achterhalen dat de beelden wel degelijk recent zijn opgenomen. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge vervolgt beide ouders voor het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs én voor het aanzetten tot onverantwoord rijgedrag. De jongen zelf krijgt geen maatregel opgelegd.

De verdediging haalt op de zitting enkele procedurele argumenten aan. Zo beschikt het parket niet over de originele beelden. "Dat filmpje van de site van Het Nieuwsblad is duidelijk bewerkt en dus onbetrouwbaar", aldus meester Samuel Stevens. Volgens de advocaat van de ouders was het bewuste voertuig zelfs al verkocht op het moment dat de feiten volgens het OM zouden gebeurd zijn. Het is volgens meester Stevens dus absoluut niet bewezen dat zijn cliënt de beelden heeft gemaakt.