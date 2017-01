Storm Dieter was minder krachtig dan voorspeld, maar heeft wel flink gevreten aan de stranden van onze kust. "Er schade langs de hele kustlijn, maar de toestand is het ergst in Bredene en Knokke-Heist", zegt ingenieur Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Momenteel wordt het niveauverschil op de stranden weggewerkt dat was ontstaan doordat zoveel zand was weggespoeld. "De MDK moet de veiligheid op het strand garanderen", legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

Op de iets langere termijn moet het strand weer worden opgehoogd. "Alles wordt in kaart gebracht en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak", zegt Steve Timmermans. Nu is het aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) om knopen door te hakken.

Vorige week is 1,5 miljoen ton zand weggespoeld. “Om je er iets te kunnen bij voorstellen: 1,5 miljoen ton zand is het equivalent van 150.000 vrachtwagens of een rij vrachtwagens van 900 kilometer”, zegt Steve Vandenberghe aan. Samen met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé dringt hij aan op dringende maatregelen. Het gaat hier dan over zand opspuiten, zoals ook na de Sinterklaasstorm van 2013 is gebeurd. Daar hangt een serieuze prijs aan vast: naar schatting 15 miljoen euro.