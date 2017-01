Nu blijkt dat het weer al bij al zal meevallen is de Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) alvast "not amused". "Er is geen enkele reden om niet af te zakken naar Oostende", zegt hij aan VRT Nieuws. "Er was voor deze middag 6,1 meter voorspeld, maar het ziet er naar uit dat het water slechts 5,6 meter hoog zal staan. Een verschil van 70 centimeter vind ik immens", zegt de burgemeester. "We hebben de laatste dagen vijf verschillende scenario's gekregen. De voorspellingen mogen gerust wat accurater."

De situatie zoals ze nu voorligt, komt volgens de burgervader een 10-tal keer per jaar voor. Veel voorbereidingen en werk voor niets, klinkt het. "Het staketsel en de havengleuven afsluiten alleen was eigenlijk voldoende geweest." Het gemeentelijk rampenplan wordt dan ook afgeblazen. Al blijven de maatregelen die genomen zijn, zoals het optrekken van schotten op de zeedijk, wel staan.