"De golven mogen dan wel spectaculair zijn, het blijft gevaarlijk", zegt Decaluwé. Volgens de laatste voorspellingen van het KMI zal het zeewater morgenmiddag rond 14 uur een hoogte van 6 meter 20 bereiken in Oostende. Dat is 15 centimeter minder dan gisteren voorspeld, maar nog altijd uitzonderlijk hoog.

In Nieuwpoort worden 22.000 zandzakjes uitgedeeld aan de bevolking. De kaai daar is een van de kritieke plaatsen aan de kust, en het is niet onmogelijk dat het water daar over de kaaimuren loopt.

In Oostende is de randparking aan het station gesloten. Die ligt aan de havenkaai naast het station. Op de Zeedijk wordt een mobiele stormmuur opgetrokken en de strekdammen van de haven zijn afgesloten. De kustweg tussen Oostende en de Vuurtorenwijk wordt morgenmiddag afgesloten tussen 12.30 en 15.30 uur, waardoor ook het tramverkeer tussen Oostende en Wenduine onderbroken wordt en de stadsbussen tussen Oostende en Bredene onregelmatig zullen rijden.

In Blankenberge heerst enige ongerustheid over de pier, die mogelijk zware schade kan lijden. Er zijn de voorbije jaren extra palen geheid ter bescherming van de historische pier, maar mogelijk is dat niet voldoende. Hoe dan ook is de pier sinds gisteren afgesloten.

Tussen Boom en Puurs rijden er geen treinen. Door het springtij staat de spoorwegbrug over de Rupel open om te vermijden dat ze beschadigd raakt door het water. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd.

In Brussel zijn de parken en de begraafplaatsen sinds vanmiddag dicht in verband met het voorspelde stormweer. Ook de parken en groene ruimten in de rest van het Brussels Gewest sluiten. Er worden rukwinden tot 80 kilometer per uur verwacht en dan zijn de parken niet meer veilig. Brussel vraagt mensen ook voorzichtig te zijn in de buurt van parken of bomen.