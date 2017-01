Grote overstromingen worden er niet verwacht, maar de golven kunnen her en der wel plaatselijk wateroverlast veroorzaken. Vooral de havens zijn kwetsbare punten. "We vermoeden dat het water iets hoger kan komen dan met de Sinterklaasstorm. We hebben toen veel geleerd over de kritieke punten en die gaan we nu verhogen met zandzakjes en we hebben daar ook extra pompen ingezet", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort. "Ik veronderstel dat we het niet nodig zullen hebben, maar we zijn op alles voorbereid en mensen moeten zeker niet panikeren." Ook in Oostende worden zulke maatregelen getroffen, "al is het niet het scenario van "Als de dijken breken"", verzekert burgemeester Johan Vande Lanotte.