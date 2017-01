De kust is vanmorgen het toneel geweest van een achtervolging en een schietpartij. Aan de hand van een ANPR-camera, dat is een camera met nummerplaatherkenning, had de politie van de zone Westkust een wagen opgemerkt die toebehoorde aan een man die bekend staat voor een reeks diefstallen in warenhuizen in het hele land.

Een motard ging vervolgens op zoek naar het voertuig en trof het aan op de parking van de Carrefour in Koksijde. Toen de verdachte aangesproken werd door de agent, sloeg hij onmiddellijk met zijn voertuig op de vlucht.

De verdachte reed richting De Panne en beging tijdens de achtervolging heel wat verkeersinbreuken. Zo negeerde hij onder andere een rood stoplicht. Op dat moment zou de verdachte ook geschoten hebben op de politie. Ook iemand van de politie zou geschoten hebben, waarbij de verdachte gewond raakte.

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.