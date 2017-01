De bom werd gisternamiddag ontdekt tijdens graafwerken aan de oude CM-site in de Sint-Janslaan. Na de vondst werd een een preventieve evacuatie uitgevoerd en een veiligheidszone van 100 meter ingesteld.

De bewoners konden toen terecht in een opvangcentrum. Omdat de bom stabiel was en er geen ontploffingsgevaar dreigde, mochten ze 's avonds terug naar huis. De politie hield de hele nacht een oogje in het zeil.

Om 8.30 uur deze morgen moesten ze dan weer hun huis verlaten omdat de bom in de loop van de voormiddag ontmanteld zal worden. Voor het demonteren en transporteren van de bom door DOVO, wordt vandaag dezelfde veiligheidszone opnieuw van kracht. De Sint-Janslaan, Zwevegemsestraat, Romeinselaan en Vlamingenstraat worden afgesloten.

"Eenmaal dat gebeurd is, start het demonteren en transporteren van het springtuig. Het doel is tegen de middag alles rond te hebben", zegt burgemeester Van Quickenborne.

Winkelcomplex K opent de deuren pas om 12 uur, als alles dus achter de rug zou moeten zijn.