Auteur: Sara Van Poucke

Sara Van Poucke In het centrum van Kortrijk zijn honderden mensen geëvacueerd na de vondst van een vliegtuigbom. Het gaat om bewoners en bezoekers van de Sint-Jansstraat en de Veemarkt. Ook het winkelcentrum K is deels ontruimd. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse.