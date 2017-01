Vorig jaar vierde Alicia een heel speciale verjaardag. Het was toen de eerste keer dat ze haar verjaardag kon vieren als oudste vrouw in België. Alicia is sinds februari 2016 ook de oudste Belgische vrouw. Maria Anne de Sousberghe was een tijdlang de oudste nog levende Belgische vrouw, maar zij verbleef in de buurt van Londen. Zij overleed echter vorig jaar, op 12 februari.

Alicia Van den Berghe-Corveleyn werd op 8 januari 1905 geboren in Oostende en vluchtte tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar ouders naar het Verenigd Koninkrijk, maar kwam uiteindelijk terug naar België. Ze gaf eerder te kennen dat een dagelijkse "stuutje met americain preparé" haar geheim is.

Alicia wenst haar verjaardag altijd in intieme kring te vieren. De stad Oostende wenst haar een fijne verjaardag en stuurde haar een ruiker bloemen. Ook in het woonzorgcentrum wordt de verjaardag niet speciaal gevierd.

Alicia kan dit jaar de oudste vrouw ooit in België worden. Joanna Catharina Deroover is met 112 jaar en 186 dagen de oudste Belgische vrouw uit de geschiedenis. Zij overleed op 6 december 2002.