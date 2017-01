De maanvis die deze middag is aangespoeld in Knokke was niet de eerste van "het seizoen". Op kerstdag werd er ook eentje dood aangetroffen in Wenduine, al was het dier vrij snel verdwenen. Wellicht heeft iemand het meegenomen. Enkele dagen ervoor is er ook een aangespoeld in De Haan. Die leefde nog en zit momenteel in Sea Life Blankenberge.

"We zien zeker niet elk jaar maanvissen aanspoelen", zegt Jan Haelters aan onze redactie. Hij is wetenschappelijk medewerker in het Museum voor Natuurwetenschappen. "Maar als er aanspoelen, dan zijn het er meestal meerdere, verspreid over België en Nederland. Eigenlijk heb je jaren mét en jaren zonder maanvissen."