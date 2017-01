Terwijl het vanochtend niet heeft gevroren, zijn er in Zuid-West-Vlaanderen toch verschillende ongevallen gebeurd door gladheid op de wegen. Doordat de ondergrond nog bevroren was, was er nog ijzel. Bij de meeste ongevallen was er enkel materiële schade, al raakten ook enkele betrokkenen gewond.

De agenten van politiezone Midow had alvast de handen vol. De zone kreeg af te rekenen met negen ongevallen ten gevolge van de gladheid. Er was een slippertje in Oostrozebeke, twee in Dentergem en in Meulebeke en vier ongevallen in Ingelmunster.

Ook politiezone Riho ondervond dat het glad was. Aan hun eigen politiegebouw in Roeselare kwamen twee combi's en een anoniem voertuig in de sloot terecht. Ook twee fietsers kwamen op hun terrein ten val. Verder waren er ongevallen in Izegem en Hooglede

In Moorslede raakte een vrouw gewond nadat haar wagen over de kop ging. En in Rollegem, bij Kortrijk, kwam een vrachtwagen met slachtvarkens in de gracht terecht. Enkele dieren overleden, maar het merendeel van de 211 varkens kwam er met de schrik vanaf.