Dat het een sterk jaar zou worden was al duidelijk in mei. Door de aanslagen van 22 maart op Zaventem werden heel wat vluchten omgeleid naar de regionale luchthavens, dus ook naar Oostende. In de periode maart-april verwerkte de luchthaven ruim 100.000 extra passagiers, vooral van TUIfly.

De luchthaven deed het overigens dit jaar elke maand beter dan vorig jaar. In totaal werden 434.970 passagiers vervoerd, waarmee de luchthaven aanknoopt met de recordcijfers van in de jaren 60. In 2015 werden er 276.027 passagiers geteld in Oostende. Het absolute topjaar was 1964, toen er 485.534 passagiers gebruikmaakten van de kustluchthaven, vooral via vluchten vanuit Groot-Brittannië.

Ook cargo zit opnieuw in de lift met 22.000 ton verhandelde goederen, een stijging met 32 procent. Luchthavenuitbater Egis maakt zich sterk dit jaar twee nieuwe maatschappijen te kunnen aantrekken die kunnen zorgen voor nog eens 50.000 ton goederen op jaarbasis.

De luchthaven zal de komende maanden ook fors investeren in de infrastructuur, met onder meer horeca en winkels in het luchthavengebouw.