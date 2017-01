Op 17 december 2015 werd Saar van de weg gemaaid toen ze omstreeks 18 uur met haar fiets op weg was naar huis. Toen ze de Bruggesteenweg wilde oversteken, werd ze gegrepen door een auto. De aanrijder reed door, maar gaf zich omstreeks middernacht aan bij de politie. In de loop van de avond bezweek het meisje in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De aanrijder had gedronken. Bovendien was zijn wagen gekeurd, ingeschreven noch verzekerd. De dertiger werd in 2006 al veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Toen reed hij door na een ongeval met stoffelijke schade.

Naast 43 maanden rijverbod kreeg hij 2,5 jaar cel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. De ouders van het verongelukte meisje maakten meteen duidelijk dat die straf voor hen te licht was. Ook het parket legt zich niet neer bij de veroordeling en tekent dus beroep aan.