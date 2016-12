De Asannat kwam dinsdagnacht in moeilijkheden voor de kust van Ramsgate en kapseisde er. Gisteravond werd het wrak terug omgekeerd in het water door een bergingsfirma uit Terneuzen. Een ondersteunend schip uit Nieuwpoort zorgde er dan weer voor dat de vissersboot stabiel bleef en niet zonk. De omstandigheden op zee waren gunstig.

Vanmiddag werd de Z.582 de haven van Oostende binnengevaren. Daar zal het nu verder worden onderzocht. Er bestaat namelijk nog een minieme kans dat het lichaam van de vermiste Spaanse visser - een van de drie opvarenden - zich nog in het wrak bevindt. Het lichaam van de overleden Oostendse visser is intussen ook vrijgegeven. Een derde visser overleefde het ongeluk, en werd woensdagochtend onderkoeld van de romp van de boot gehaald.

Volgens de reder is het schip verloren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan.