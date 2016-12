In de nacht van dinsdag op woensdag was een Belgische vissersboot gekapseisd in Engelse wateren. Hoe het kon dat het schip kapseisde, weet ook Ronsijn niet.

"We hadden de netten al twee keer binnengehaald, het was tijd voor de derde keer", zo begint hij zijn verhaal aan onze redactie. "ik stond aan stuurboord, mijn collega aan bakboord. Alle twee de netten hingen even hoog aan weerszijden van de boot."