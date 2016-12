Eind juni 2015 had de raadkamer in Brugge beslist dat het AZ Zeno en de installateur van de gasleidingen zich voor de strafrechter moesten verantwoorden wegens onopzettelijke doding, net als twee artsen, een leidinggevend kaderlid en een ingenieur van het ziekenhuis.

De verdachten gingen in beroep, maar dat is nu ongegrond verklaard. De zes zullen zich dus voor de strafrechter in Brugge moeten verantwoorden voor onopzettelijke doding. Het ziekenhuis en de installateur worden bijkomend gedagvaard voor inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving.

In november 2012 onderging een acht maanden oude baby een eenvoudige operatie in een nieuwe operatiezaal van het AZ Zeno in Knokke-Heist. Het jongetje kreeg echter lachgas in plaats van zuurstof toegediend, waarna het in een coma belandde en enkele dagen later overleed. Na onderzoek bleek dat de leidingen voor beide gassen in een nieuw toestel omgewisseld waren.