"Een grap", "een gedrocht", "een pissodroom": de commentaar op de Facebookpagina "Je bent van Brugge als..." laat aan duidelijkheid niets te wensen over. "Ik zet mij al jaren in om iets te doen aan de problematiek van openbare toiletten, maar hier hebben ze echt een onding geplaatst", zegt gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD) aan onze redactie.

"In andere historische steden zijn openbare toiletten functioneel of mooi, maar dat soort container waar mensen open en bloot moeten staan plassen, kan toch écht niet. Waarom zo'n lelijk onding in onze stad, die toch werelderfgoed van de Unesco is?" Pillen vreest ervoor dat het stadsbestuur ook op andere plaatsen in Brugge gelijkaardige openbare toiletten gaat plaatsen. Hij geeft toe dat het openbare toilet met de beste bedoelingen is geplaatst.

Het Brugse stadsbestuur lijkt de kritiek niet te delen. "We kunnen toch moeilijk een architectuurwedstrijd voor een openbaar toilet uitschrijven", reageert schepen van Openbare Werken Philip Pierins (SP.A) in Het Nieuwsblad.