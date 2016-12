Auteur: Christophe Maertens -JVK

Christophe Maertens -JVK In Marke, in West-Vlaanderen, heeft een vrachtwagen vanochtend grote schade aangericht op een snelwegparking. Rond 5.30 uur reed de bestuurder van een vrachtwagen de parking op van het Shell-tankstation in Marke in de richting van Frankrijk. Bij het oprijden van de parking ging de chauffeur met zijn vrachtwagen met aanhangwagen de grasberm in. Daarop raakte het gevaarte de vangrail en reed een paar bomen omver.