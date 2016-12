Johan Vande Lanotte nam vorige week afscheid van het parlement om zich volledig toe te leggen op zijn stad Oostende. Hij is er nog niet helemaal uit, maar de kans bestaat dat zijn naam daar in 2018 niet op de SP.A-kieslijst zal staan.

In een interview met Het Nieuwsblad zegt Vande Lanotte dat hij ervan overtuigd is dat steden in de toekomst niet meer volgens een partijpolitieke logica moeten worden bestuurd. Ook niet meer met partijen, maar met "geëngageerde en actieve burgers die samen een positief project uitwerken".

"Op nationaal niveau heb je ideologische verschillen en wordt er stevig gebakkeleid, maar in gemeenten is dat anders. Daar moet je samenwerken en samenleven. Een stad kun je niet via een partijpolitieke logica besturen. Daar moet je alle talenten, ideeën en mogelijkheden samen in een positief project gieten", klinkt het.