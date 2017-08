Auteur: Belga

Belga De groep van 200 Franse woonwagenbewoners die vorige vrijdag met een 60-tal caravans zonder toelating was neergestreken op een verlaten voetbalsite in Huldenberg, is vanmiddag terug vertrokken. De woonwagenbewoners trekken naar Valenciennes, in Noord-Frankrijk, waar ze intussen wel toelating kregen om er te verblijven. Dat meldt de gemeente Huldenberg.