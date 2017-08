De woonwagenbewoners kwamen vrijdagnamiddag aan op het voetbalterrein. "Enkele straten raakten daardoor geblokkeerd", zegt burgemeester Vangoidtsenhoven aan VRT Nieuws.

Het voetbalterrein is in privéhanden en is door het gebrek aan water en elektriciteit niet geschikt voor caravans. "Dat hebben we hun ook gezegd", zegt de burgemeester. "Gisteren hebben we een crisiscel opgericht met daarin ook de gouverneur. We hebben aan de watermaatschappij gevraagd om water te voorzien, want er zijn ook kinderen bij de bewoners."

Met de bewoners is ondertussen de afspraak gemaakt dat ze morgen zouden vertrekken. "In de loop van de ochtend zitten we opnieuw samen met de crisiscel om de situatie te bekijken." De burgemeester heeft wel gevraagd om de straatverlichting in de buurt 's nachts aan te laten.

Vorig jaar werd het voetbalterrein ook ingepalmd door dezelfde woonwagenbewoners. "Er zijn nog geen klachten van buurtbewoners. Ze schrikken natuurlijk wel even, maar ze weten dat er vorig jaar ook niet veel problemen bij kwamen kijken."