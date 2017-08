Twee minderjarigen van 16 en 17 jaar konden maandag ontsnappen uit de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Na een klopjacht van 2,5 uur met een helikopter van de federale politie, lokale ploegen en een politiehond kon de 17-jarige gevat worden. De politie kon hem enkele kilometers verderop oppakken in de Hulstbergstraat in Meerbeek. De jongeman zit in de instelling omdat hij meerdere diefstallen pleegde.

Zijn 16-jarige kompaan is nog niet gevat. Het is niet de eerste keer dat deze tiener de benen neemt. Een aantal maanden geleden was hij vier dagen op de vlucht. "Bij zijn vorige vluchtpoging kon de politie hem oppakken op Schiphol, hij stond toen op het punt om naar het buitenland te vertrekken," meldt korpschef Walter Endels van de politiezone Herent-Kortenberg.

De 16-jarige werd dan ook internationaal geseind. De tiener staat bekend voor drugs, diefstallen en verkeersinbreuken. Hoe de twee tieners konden ontsnappen is nog niet duidelijk.