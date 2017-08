Het project staat al jaren in de steigers, maar de concrete uitwerking liet even op zich wachten. Het eerste schip met afval van Haviland vertrok uiteindelijk op 12 juli vanuit Vilvoorde naar Doel. Eind november sluit ook EcoWerf, dat het afval in de regio rond Leuven verwerkt, bij het project aan.

In totaal moeten beide afvalverwerkers jaarlijks zo elk 30.000 ton huishoudelijk afval naar Doel vervoeren, goed voor een besparing van 2.400 ritjes met de vrachtwagen. Omdat de inzameling en de verwerking van het afval niet meteen vlak naast de waterweg gebeurt, is er wel nog altijd een stuk wegtransport nodig. Dat willen de betrokken partners ook zoveel mogelijk beperken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alvast tevreden. "Elk jaar 2.400 vrachtwagens minder in de file. Geweldig nieuws voor Vlaams-Brabant, waar het verkeer vandaag te vaak vastzit", klinkt het. "Dit is het zoveelste bewijs dat de watersnelweg voor steeds meer verschillende soorten vrachten een sterk en aantrekkelijk alternatief is".