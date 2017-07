De aanwervingen komen er om de verwachte groei van volgend zomerseizoen op te vangen. Brussels Airlines wil het vluchtaanbod op sommige Europese bestemmingen verhogen.

Zo zal de maatschappij bijvoorbeeld het aantal vluchten naar Rome en Bordeaux opdrijven. Bovendien vervangt Brussels Airlines de oude AVRO-toestellen in zijn vloot en gaan enkele gezagvoerders op dat toestel met pensioen. Daarom zoekt de maatschappij zowel jonge, pas afgestudeerde piloten als meer ervaren piloten die dan al onmiddellijk op de Airbus-toestellen ingezet kunnen worden.

Deze nieuwe jobs staan los van de geplande integratie van Thomas Cook Airlines door Brussels Airlines, waardoor er nog eens 160 mensen zouden bijkomen. Voor die overname moeten de bevoegde autoriteiten nog wel hun finale goedkeuring geven.

Sinds begin 2016 is Brussels Airlines volledig in handen van het Duitse Lufthansa. In het voorjaar rekruteerde Brussels Airlines al 100 extra personeelsleden om de nieuwe bestemming Mumbai op te starten.