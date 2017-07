Brandweermannen moeten mee met hun tijd. Vroeger rukten ze uit voor een kat in een boom of een koe in een beek. Tegenwoordig krijgen ze regelmatig oproepen voor exotische dieren. Dat deze twee exoten op korte tijd na elkaar werden gevangen berust op puur toeval, volgens Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West.

“Er is een grotere interesse in dit soort nieuwe huisdieren en deze dieren durven ook al eens te ontsnappen. Ik denk niet dat deze dieren eerder gaan lopen dan een hond of een kat, maar het is natuurlijk veel opvallender wanneer je zo’n exotisch dier tegenkomt.”

Als je effectief zo een exoot op straat tegenkomt, blijf uit de buurt van het dier en waarschuw meteen de hulpdiensten.