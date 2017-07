Stap rond in het Leuven van 1525

Ammoniaklek bij Colruyt in Halle

In het distributiecentrum van warenhuisgroep Colruyt, aan het Dassenveld in Halle, is een ammoniakvat lek geslagen. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant-West.

Belga

