In mei had de Franstalige meerderheid in gemeenteraad van Linkebeek Geeurickx al voorgedragen. Nu Homans haar ook inderdaad benoemt, lijkt er eind te komen aan de al jaren aanslepende soap rond de benoeming van een burgemeester in de faciliteitengemeente. Geeurickx legt wellicht volgende week de eed af in handen van gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant.

Na de lokale verkiezingen van 2006 had de Franstalige meerderheid een eerste keer Damien Thiéry voorgedragen als burgemeester, maar hij werd door toenmalig Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) niet benoemd omdat hij de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven voor verkiezingen had overtreden. Na de verkiezingen van 2012 werd Thiéry tot driemaal toe voorgedragen, maar de bevoegde Vlaamse minister weigerde telkens zijn benoeming.

Thiéry ging tot driemaal toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. In september 2015 benoemde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositie ProLink, waarna de Franstalige raadsleden collectief ontslag namen uit de gemeenteraad en er nieuwe lokale verkiezingen werden uitgeschreven. Damien Thiéry werd hierop opnieuw voorgedragen als burgemeester, maar de Raad van State verwierp begin 2017 opnieuw het beroep tegen de niet-benoeming.

De Franstalige meerderheid droeg hierop Yves Ghequière voor als burgemeester, maar Homans weigerde ook zijn benoeming. Geeurickx wordt nu wel benoemd. Tegen haar kunnen geen objectieve bezwaren worden ingeroepen.