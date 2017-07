Blijkbaar hadden verschillende bewoners van de straat gedurende de week al een verdachte geur opmerkt, maar tot vandaag belde niemand de hulpdiensten. Er moet al een tijdje een lek zijn geweest en het gas verspreidde zich vervolgens via de grond onder andere naar de kelders van de woningen.

In één van de kelders was de gasophoping bijzonder hoog. Hier had de kleinste vonk, al was het maar het manipuleren van een lichtschakelaar, voor een ontploffing kunnen zorgen.