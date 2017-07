De senioreninspecteurs zullen naast appartementsgebouwen ook proberen om woonzorgcentra binnen te geraken. De politie benadrukt dat het belangrijk is om de bewoners te blijven sensibiliseren, ook al daalt het aantal inbraken in appartementen in Leuven.

"Een veelgebruikte truc van inbrekers is om te gaan aanbellen bij gebouwen", zegt Stephanie Gille van de politie. "Eens ze binnen zijn, hebben ze vrij spel. We merken zeker in oude appartementsgebouwen dat de sloten van de appartementsdeuren niet van dusdanige kwaliteit zijn dat die lang standhouden tegen inbrekers."