Reeën worden wel vaker gespot in de bossen, maar een everzwijn is toch nog iets anders. Toch heeft boswachter Bart Meuleman nu in Meerdaalwoud en Heverleebos sporen gevonden van everzwijnen. "Het is straf omdat het zo lang geleden is, maar eigenlijk is het niet meer dan natuurlijk, want het everzwijn maakt in nagenoeg heel West-Europa deel uit van het bos."

De dieren laten zich niet gemakkelijk zien, vertelt de boswachter. "Ik zie bijna alle dagen reeën, maar everzwijnen zie je niet zo gemakkelijk. En toch zitten ze er, want ik heb de sporen gezien." De kans dat bezoekers oog in oog komen te staan met een everzwijn, is dus bijzonder klein. In principe zijn ze niet gevaarlijk als ze niet lastiggevallen worden.