Gisteren trof een vrouw een slang naast haar bed. Enkele weken geleden kreeg een ander gezin in het centrum van Leuven ook al bezoek van een slang. Het dier verscheen plots voor het beeldscherm toen de vrouw des huizes op haar hometrainer tv zat te kijken in de ingerichte kelderruimte. "Ik dacht aan een hagedis, maar het bleek een slang te zijn", vertelt de vrouw aan onze redactie. Zij belde onmiddellijk naar de dierenarts, die uit haar beschrijving kon afleiden dat het om een korenslang of rode rattenslang ging, een niet-giftig exemplaar.

Uit angst dat de slang uit de kelder zou verdwijnen en elders haar weg zou voortzetten in huis, vond de vrouw er niets beter op dan het dier klem te zetten met een digicorder. Door de warmte van het toestel -want de vrouw had net tv gekeken- bleef de slang wellicht knus liggen (zie foto's). De mensen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek kwamen ter plaatse en namen de slang mee.

Zeker twee slangen in een maand tijd die doelloos ronddwalen in andermans huis in Leuven en dan nog korenslangen, hoe uitzonderlijk is dat? "Toch een paar keer per maand krijgen we oproepen voor slangen binnen", klinkt het bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. "Met het warme weer zijn slangen ook beweeglijker en leggen ze grote afstanden af."

