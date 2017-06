De feiten dateren van een paar maanden terug. Het is niet bekend wat de kinderverzorgster precies heeft misdaan, al is duidelijk dat ze de kinderen hardhandig heeft aangepakt. Ze werd intussen door het college ontslagen. De motivatie van de beslissing laat weinig aan de verbeelding over: "Gelet op de ernst van de feiten met als verzwarende omstandigheden dat het hier gaat om een heel kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen tussen 0 en 3 jaar."

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) zei dinsdagochtend aan VRT Nieuws dat het niet gaat om zwaar of seksueel geweld. "Maar het was inderdaad zeer ongepast dat de dame in kwestie misschien systematisch te weinig geduld had met de kindjes. Aangezien wij volop inzetten op de kwaliteit van de kinderopvang hebben we dan ook direct de consequentie genomen, met name direct ontslag", zei hij.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling stuurde de stad een kritische brief over de nogal povere opvolging door de stad. Zo moest de hoofdverantwoordelijke van de kribbe alleen op overleg komen. Volgens schepen Fatima Lamarti (SP.A) werd wel meteen ingegrepen.