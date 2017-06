Een vrouw uit Bruineveld, in Kessel-Lo, voelde vanmorgen allicht de schrik van haar leven toen ze haar ogen opende. Na het ontwaken trof ze een slang van een meter lang aan naast haar bed. Je zou voor minder tegen het plafond gaan hangen.

"We zijn met een interventieploeg naar haar huis gegaan, hebben de slang gevangen en ze meegenomen naar het commissariaat", zegt Stephanie Gille, hoofdinspecteur bij de Leuvense politie, aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Het dier is naar een natuurhulpcentrum overgebracht. Het zou gaan om een korenslang, die zijn niet giftig.

"Vermoedelijk is het dier 's nachts door een openstaand raam naar binnen geklommen", zegt Gille nog. "Het is nog een beetje gissen, maar we denken dat iemand de slang als huisdier hield en hem buiten gedumpt heeft."