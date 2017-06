Waarom zijn de wegen zo slecht bestand tegen de hitte? Volgens Anton De Coster van Wegen & Verkeer komt dat omdat het om betonnen wegen gaat. "Het heeft te maken met de manier waarop betonnen wegen jaren geleden aangelegd werden. Tegenwoordig doet men dat aan één stuk door. In het verleden werd er op het einde van een werkdag gestopt en zat er een smalle voeg."



Het is net die voeg waar de problemen zich voordoen en het wegdek omhoog komt. Voor de herstelling van de N10 in Kaggevinne is intussen al een aannemer aangeduid.